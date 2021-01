Ihre Karriere stand von Anfang an unter einem guten Stern, oder vielmehr einem prestigeträchtigen Namen: Arthur Rubenstein. Er war es, der sie auf seinem ersten Wettbewerb 1974 in Tel Aviv entdeckte und von da an förderte. Als die damals 23-Jährige ihm vorspielte, studierte sie noch Jura. Rubinstein prägte ihr Spiel wie kein anderer und nannte sie eine "geborene Chopin-Interpretin". Tatsächlich wurde Chopins Musik ihre große Liebe. Daneben begeistern Fialkowska die französischen Kompositionen aus dem Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, der Belle Époque. Beim Klavier-Festival Ruhr beweist sie, dass Rubinstein noch immer Recht hat und zeigt, wie die großen französischen Komponisten von Chopin beeinflusst wurden.

Germaine Tailleferre

Impromptu

Gabriel Fauré

Nocturne Nr. 4 in Es-Dur op. 36

Claude Debussy

Poissons d’or, aus: Images II

Les sons et les parfums tournent dans l’air soir, aus: Préludes Premier Livre

Maurice Ravel

Sonatine fis-Moll

Frédéric Chopin

Scherzo Nr. 3 in cis-Moll op. 39

Nocturne in F-Dur op. 15

Mazurka in g-Moll op. posth. 67 Nr. 2

Mazurka in D-Dur op. 33 Nr. 2

Ballade Nr. 4 in f-Moll op. 52

Walzer grande briliante Es-Dur op. 18

Janina Fialkowska, Klavier

Aufnahme vom Klavier-Festival Ruhr am 30. September 2020 aus der Zeche Zollern, Dortmund