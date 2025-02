Bundestagswahlkampf

CSU hält kleinen Parteitag ab (IMAGO / Sven Simon Frank Hoermann )

Im Mittelpunkt des Treffens stehen Reden von Unionskanzlerkandidat Merz und CSU-Chef Söder. In einem Wahlaufruf unter dem Titel "Deutschland wieder in Ordnung bringen" geht die CSU deutlich auf Distanz zur AfD. Darin heißt es etwa, man bekämpfe die AfD mit der gesamten Entschlossenheit der Partei. Jegliche Zusammenarbeit schließe man aus.

Auch die Spitzenkandidaten anderer Parteien werben am Wochenende auf Veranstalungen weiter um Wählerstimmen. Bundeskanzler Scholz von der SPD, Außenministerin Baerbock von den Grünen sowie Vertreter von CDU, BSW und Linken sind beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Postdam zu Gast. Der Spitzenkandidat der Grünen, Habeck, will in Schleswig-Holstein und Berlin auftreten, AfD-Kandidatin Weidel in Rheinland-Pfalz.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.