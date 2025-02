Bundestagswahlkampf

CSU-Chef Söder auf dem kleinen Parteitag in Nürnberg (dpa / Daniel Karmann)

In seiner Rede erteilte CSU-Chef Söder einer Unterstützung der um den Wiedereinzug in den Bundestag kämpfenden FDP durch sogenannte Leihstimmen der Union eine klare Absage. Man dürfe hier nichts verschenken und benötige sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmen, betonte Söder. Zu Gast in Nürnberg ist auch Unionskanzlerkandidat Merz.

Auch die Spitzenvertreter anderer Parteien werben am Wochenende auf Veranstaltungen weiter um Wählerstimmen. Bundeskanzler Scholz von der SPD, Außenministerin Baerbock von den Grünen sowie Vertreter von CDU, BSW und Linken sind beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Postdam zu Gast. Der Spitzenkandidat der Grünen, Habeck, will in Schleswig-Holstein und Berlin auftreten, AfD-Kandidatin Weidel in Rheinland-Pfalz.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.