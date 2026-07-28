Brennendes Haus in Le Porge bei Bordeaux. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Clement Viala / infobassin.com / ABACA)

Der französische Präsident Macron sagte bei einem Besuch des Krisengebiets in der Nähe von Bordeaux, das flächenmäßig kleinere Feuer sei inzwischen unter Kontrolle. Dies gilt aber nicht für den größeren Brand in der Region, den die Feuerwehren weiter bekämpfen. Unter anderem wurden an zahlreichen Stellen Schneisen in den Wald gerodet. Das Feuer ist teilweise nur noch rund 15 Kilometer von Bordeaux entfernt. Es hat bislang rund 42.000 Hektar Wald und Buschland zerstört. In der Ferienregion wurden seit Mittwoch mehr als 220.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

In Spanien brennen weiterhin große Feuer in drei Regionen um die Hauptstadt Madrid sowie in der Provinz Castellón im Osten des Landes. Seit dem Wochenende hat sich die Ausbreitung der Brände allerdings deutlich verlangsamt. Mehrere große Waldbrände gibt es auch in Portugal bei Braga und Bragança im Norden sowie bei Santarém im Zentrum des Landes.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.