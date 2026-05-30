Mehr als 300.000 Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schlossen am späten Abend. Die Auszählung der Stimmen beginnt erst morgen früh. Ein inoffizielles Ergebnis wird im Laufe des Vormittags erwartet.
Umfragen vor der Wahl zufolge dürfte die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Abela erneut den Sieg holen und die konservative Oppositionspartei Nationalist Party auf Platz zwei verweisen.
Malta wird seit 13 Jahren von der Labour-Partei regiert.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.