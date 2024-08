Protest gegen fossile Brennstoffe

Der Flughafen Leipzig/Halle (dpa/Waltraud Grubitzsch)

Die Polizei bestätigte Angaben der sogenannten "Letzten Generation", wonach Mitglieder der Gruppierung gegen Mitternacht auf das Areal des Airports Leipzig/Halle eindrangen. Sie gaben an, man wolle auf dem Rollfeld ein Zeichen gegen den zunehmenden Flugverkehr und eine mangelhafte Klimastrategie des Flughafens setzen. In der Folge wurde der Frachtverkehr vorübergehend eingestellt. Erst in der vergangenen Woche hatten die Klimaaktivisten die Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt am Main blockiert.

Weiter hieß es, man fordere man die Bundesregierung auf, ein rechtsverbindliches internationales Abkommen mitzugestalten und zu unterzeichnen, das einen weltweiten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030 regele.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.