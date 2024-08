Protest gegen fossile Brennstoffe

Der Flughafen Leipzig/Halle (dpa/Waltraud Grubitzsch)

Die Polizei bestätigte Angaben der sogenannten "Letzten Generation", wonach mehrere Mitglieder der Gruppierung gegen Mitternacht auf das Areal des Airports Leipzig/Halle eingedrungen waren. Dort klebten sie sich am Boden fest und wurden einige Stunden später vom Rollfeld entfernt. Der Frachtverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Erst in der vergangenen Woche hatten Klimaaktivisten die Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt am Main blockiert.

Die Gruppe erklärte, man fordere die Bundesregierung auf, ein rechtsverbindliches internationales Abkommen mitzugestalten und zu unterzeichnen, das einen weltweiten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030 regele.

