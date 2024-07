Klimaaktivisten hatten sich auf einer Rollbahn am Flughafen Köln/Bonn festgeklebt. (Uncredited/dpa)

Es seien in den kommenden Wochen neue Aktionen an Airports in Deutschland geplant, sagte eine Aktivistin. Damit werde ein globaler Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030 gefordert.

Fünf Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten sich am Morgen in der Nähe von Start- und Landebahnen am Flughafen Köln/Bonn auf dem Asphalt festgeklebt. Es kam deshalb laut Airport zu Verspätungen und Flugausfällen. Der Flughafenverband ADV kritisierte die Aktion als kriminell.

