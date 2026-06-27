Deutscher Wetterdienst (DWD)

Thermometer vor Krankenhaus zeigt 39 Grad, daneben ein Baum (IMAGO / Funke Foto Services)

In früheren Jahren hätten ein etwas kühleres Mittelmeer und ein weniger erwärmter Boden dafür gesorgt, dass die Monate Mai und Juni noch nicht so heiß geworden wären wie etwa in diesem Jahr. Dieser Kühlungseffekt nehme aber durch die globale Erwärmung ab.

Becker mahnte außerdem, die Hitze und die mit ihr einhergehenden Gefahren ernst zu nehmen. Man bewege sich in Temperaturniveaus, die für den Körper unmittelbar zu massiven Problemen führen könnten. Er könne sich auf Dauer eine Siesta, also eine hitzebedingte Mittagspause wie in Spanien, auch in Deutschland vorstellen.

Europaabgeordneter Liese empfiehlt mehr Priorität für Klimaschutz im nationalen Haushalt

Der Europaabgeordnete Liese rief die EU-Staaten auf, im nationalen Haushalt eine größere Priorität auf den Klimaschutz zu setzen. Der CDU-Politiker sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, immer nur nach Geld aus Europa zu schreien, helfe nicht. Liese verteidigte außerdem den Europäischen Emissionshandel als EU-Klimaschutzinstrument. Mehrere große Industriekonzerne hatten die EU-Spitze aufgefordert, den dadurch verursachten Anstieg der Kosten zu stoppen. Liese, der Mitglied im Umweltausschuss ist, sprach sich dafür aus, Instrumente anzupassen und gegebenenfalls Fehlentwicklungen zu korrigieren. Obgleich der Klimaschutz weiter als Priorität behandelt werden sollte, müssten sich Leistung und Investitionen der Unternehmen in klimaschonende Maßnahmen auch lohnen, ergänzte Liese.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.