Aktivisten der Gruppe "Just Stop Oil" haben den weltberühmten Steinkreis von Stonehenge mit orangener Farbe angesprüht. Nach Angaben der Gruppe ist die Farbe nicht wasserfest. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Just Stop Oil)

Die Polizei in der südenglischen Grafschaft Wiltshire erklärte, sie habe zwei Verdächtige festgenommen. Internetvideos zeigen zwei Aktivisten bei der Aktion. Dabei sind Touristen zu sehen, die einschreiten und versuchen, die beiden Männer wegzuzerren. Die Protestgruppe "Just Stop Oil" bekannte sich zu der Aktion. Die Farbe sei aus Maisstärke und würde beim nächsten Regen abgewaschen, hieß es. Die Gruppe forderte die nächste britische Regierung auf, bis 2030 aus fossilen Energien auszusteigen.

In Stonehenge soll übermorgen die Sommersondenwende gefeiert werden. Die mehr als 5000 Jahre alte Steinformation ist auf den Sonnenstand am längsten und am kürzesten Tag des Jahres ausgerichtet.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.