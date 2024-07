Klimaaktivisten haben sich auf dem Flughafen Köln/Bonn festgeklebt. (Uncredited/dpa)

Nach Polizeiangaben klebten sich fünf Personen auf dem Asphalt eines Rollfeldes fest. Der Flugbetrieb konnte nach einigen Stunden wieder aufgenommen werden, es kam aber auch danach noch zu Verspätungen und Ausfällen. Die beiden Frauen und drei Männer wurden vorübergehend festgenommen. Der Staatsschutz der Kölner Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffes in den Luftverkehr. Bundesverkehrsminister Wissing, Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul und der Flughafenverband ADV verurteilten die Blockade.

Ähnliche Aktionen gab es auch an Flughäfen in anderen europäischen Ländern, unter anderem in London und Oslo. Die "Letzte Generation" kündigte für die kommenden Wochen weitere Proteste an. Die Gruppe fordert nach eigenen Angaben einen globalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.