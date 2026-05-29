Demonstration

Die rund 120 Demonstranten versperrten die Zugänge und verhinderten so den Wechsel von der Nacht zur Frühschicht. Die Aktion war nach Angaben der Polizei nicht angemeldet. Der Protest richtete sich nach Angaben von Teilnehmern gegen die CO2-intensive Stahlproduktion, aber auch gegen Aufrüstung.
Zu den Aktionen hatte das Aktionsbündnis "Ende Gelände" aufgerufen, das derzeit in westfälischen Hamm ein mehrtägiges Klimacamp veranstaltet.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.