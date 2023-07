Klimaaktivisten bepflanzen einen Golfplatz, um gegen Wasserverschwendung zu protestieren. (AFP / HANDOUT)

Nach Angaben der Gruppe "Extinction Rebellion" waren Plätze in Barcelona, Madrid, im Baskenland und in der Region Navarra betroffen. Golf habe in einer Welt ohne Wasser keinen Platz, erklärten die Aktivisten. Die Golfplätze in Spanien verbrauchten täglich mehr Wasser als die Bevölkerung von Madrid und Barcelona zusammen.

Nach drei Jahren mit sehr wenig Regen und hohen Temperaturen befindet sich Spanien nach Angaben von Experten in einer Langzeit-Dürre.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.