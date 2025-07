Deutsch-niederländisches Projekt

Die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer. (imago / Metodi Popow )

Neubauer sagte im Deutschlandfunk , das Erdgas, das dort gefördert werden solle, brauche man überhaupt nicht. Die Bundesregierung treibe so aber den Verbrauch von Gas künstlich in die Höhe und mache sich weiter abhängig von dem fossilen Energieträger. Neubauer plädierte dafür, sich stattdessen stärker um Alternativen zu bemühen und die Energiewende voranzutreiben.

Das Bundeskabinett hatte gestern einem Abkommen mit den Niederlanden zugestimmt. Ein niederländisches Unternehmen will in der Nordsee eine Gasförderplattform bauen. Die Bohrungen sollen teilweise unter dem Meeresboden in deutsches Hoheitsgebiet hineinreichen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.