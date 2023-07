Eine Frau und ein Kind laufen durch ein ausgetrocknetes Flussbett. Im Vordergrund sind zwei Boote zu sehen. (AFP / LUIS ACOSTA)

Trotz erschreckender Nachrichten über immer häufigere Hitzewellen, Waldbrände und Unwetter gehe man in der Wissenschaft davon aus, dass der "Point of no return" noch nicht erreicht sei, sagte der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Noch sei es möglich, die globale Erwärmung auf das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Maß zu begrenzen - das heißt, auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, vorzugsweise auf 1,5 Grad. Latif reagierte auf Warnungen des UNO-Generalsekretärs Guterres. Dieser hatte gesagt, der Klimawandel sei "außer Kontrolle".

Erderwärmung hat schon jetzt katastrophale Folgen

Der Forscher wies auch auf die derzeit extrem hohem Temperaturen der Weltmeere hin, etwa des Mittelmeers und des Atlantiks. Dadurch komme es zum Beispiel öfter zur gefürchteten Korallenbleiche. Gleichzeitig führe die Erwärmung zu einem Rückgang des Sauerstoffgehalts in den Ozeanen und es bestehe die Gefahr, dass die Meere weniger CO2 aufnehmen, mit der Folge einer sich beschleunigenden globalen Erwärmung. Höhere Wassertemperaturen führten des Weiteren zu einer höheren Verdunstungsrate, wodurch mehr Energie in der Atmosphäre verfügbar sei und Wetterextreme häufiger und intensiver würden.