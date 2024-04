Korallenbleiche und Wetterextreme

Die Meere hätten sich durch den anhaltend hohen CO2-Ausstoß massiv erwärmt, sagte Latif im Deutschlandfunk. Die Auswirkungen seien derzeit an den Korallenriffen zu sehen, die über eine besonders geringe Temperaturtoleranz verfügten. Am Great Barrier Reef in Australien sind nach Angaben der dortigen Behörden 730 der über 1.000 beobachteten Riffe betroffen. Es ist bereits die fünfte Bleiche in acht Jahren. Latif erklärte, die Korallen seien langfristig kaum noch in der Lage, sich davon zu erholen.