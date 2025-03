Oberlandesgericht Hamm

Der peruanische Kleinbauer Saul Luciano Lliuya, Beschwerdeführer gegen RWE vor dem OLG Hamm, rechts daneben seine Anwältin Roda Verheyen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Guido Kirchner)

Der Kläger will erreichen, dass sich RWE an den Kosten für Schutzmaßnahmen vor der Erderwärmung in seiner Heimat beteiligt. In zwei Verhandlungstagen sollen nun die beiden Gutachten besprochen werden, die das Gericht hatte erstellen lassen.

Bei dem seit 2015 andauernden Rechtsstreit geht es um die Frage, inwieweit der Kläger und seine Familie von einer möglichen Flutwelle aufgrund des stark angewachsenen Gletschersees Palcacocha bedroht sind. Der peruanische Bauer macht das Unternehmen wegen des Betriebs von Kohlekraftwerken für den Klimawandel mitverantwortlich. Er wird von der Stiftung Zukunftsfähigkeit und der Umweltorganisation Germanwatch unterstützt. Das Gericht muss im Anschluss entscheiden, ob das Risiko rechtlich ausreicht, um RWE anteilig haftbar zu machen.

