Demonstrative Einigkeit, die nicht lange anhielt (picture alliance / AP Photo / Khalil Hamra / Khalil Hamra)

Irlands Klimaminister O’Brien erklärte im Namen der EU-Ratspräsidentschaft, man werde keinen Beschlusstext akzeptieren, der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Kohle, Öl und Gas seien schließlich die Haupttreiber des Klimawandels. Der Text sieht ein Ziel für die CO2-Abscheidung und -Speicherung vor. Damit setzten sich offenbar Ölstaaten wie Saudi-Arabien in den Verhandlungen durch. Für eine Annahme des Beschlusses wäre Konsens nötig gewesen.

Kritik von Verbänden

Jan Kowalzig von der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam begrüßte es, dass die Mehrheit der Länder - so wörtlich - sich nicht von den Blockierern eines fossilen Ausstiegs in die Knie habe zwingen lassen. Dass es so weit gekommen sei, liege aber auch an der mangelnden Flexibilität der EU bei der finanziellen Unterstützung ärmerer Länder – das habe Bündnisse verhindert.

Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Kaiser, sieht das Scheitern der Konferenz als Folge der tiefen Spaltung der Vertragsstaaten: “Auf dieser Konferenz haben die Brandstifter die Feuerwehr gekapert. Am Ende hat eine Handvoll Fossilstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas blockiert. Es ist zutiefst enttäuschend und frustrierend, ohne ein klares Ergebnis oder einen glaubwürdigen Ausstiegspfad aus fossilen Brennstoffen abzureisen. Doch kein Abkommen ist immer noch besser als eines, das der fossilen Industrie in die Hände spielt." Zugleich sprach er von einem schwachen Hoffnungsschimmer, da die Fraktion der Staaten, die die teure und klimaschädliche fossile Abhängigkeit beenden wollten, nie zuvor sichtbarer und entschiedener aufgetreten seien als in Antalya.

Germanwatch: "Erklärung wird wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gerecht"

Positiv nennt Tollmann, dass in der ersten Woche der Konferenz hunderte Staaten gezeigt hätten, wie sie den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Dies sei allerdings eine Bedrohung für das Geschäftsmodell der Öl und Gas produzierenden Länder. Entsprechend versuchten diese beim Ausstieg aus den fossilen Energien zu bremsen. Tollmann sagte aber auch, man dürfe die Abschlusserklärung nicht überbewerten.

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Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.