Mehr extreme Hitze in Deutschland registriert (picture alliance / onw-images / Marius Bulling)

Das geht aus einer Auswertung der US-Organisation Climate Central, der Organisation World Weather Attribution und anderer Partner auf Basis internationaler Daten hervor. Danach gab in den vergangenen zwölf Monaten 50 solcher Tage. 24 davon - also knapp die Hälfte - sind der Analyse zufolge auf den Effekt des Klimawandels zurückzuführen. Weiter hieß es, in 195 von 247 untersuchten Ländern und Regionen habe der Klimawandel mindestens eine Verdoppelung der extremen Hitzetage verursacht.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.