Neue Radwege, mehr öffentlicher Nahverkehr und strengere Auflagen für Bauprojekte. Diese Ziele will die Kommune in den kommenden Jahren verfolgen. Dafür hat sie bereits eine spezielle "Task Force" eingerichtet, die sich aus Gemeinderäten, Experten und Vertretern der "Fridays for Future"-Bewegung zusammensetzt. Gemeinsam wollen sie sich dem Ziel nähern, in zehn Jahren eine klimaneutrale Stadt zu sein. Aber wie realistisch sind die hochgesteckten Ziele der Stadt? Und ziehen in Konstanz wirklich alle an einem Strang?

Gesprächsgäste:

Ulrich Burchardt, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz

Dr. Tobias Engelsing, Direktor der städtischen Museen

Lorenz Heublein, Klimaschutzmanager der Stadt Konstanz

Dr. Antje Boll, Geschäftsführerin BUND, Ortsverband Konstanz

Vertreter/innen der "Fridays for Future"-Bewegung

