"Letzte Generation"

Nach gut zwei Jahren mit Straßenblockaden erklärte die Gruppe in Berlin, sie wolle künftig in anderer Form protestieren. Statt sich in Kleingruppen aufzuteilen und auf Straßen festzukleben, werde man gemeinsam mit vielen anderen Menschen, so wörtlich, ungehorsame Versammlungen durchführen. Was genau damit gemeint ist, sagte die Gruppe nicht.

Im Januar 2022 hatte die Gruppe mit den Straßenblockaden begonnen. Dazu kamen Klebe-Proteste in Museen, Stadien und Ministerien. Viele Klimaaktivisten sind dafür vor Gericht gestellt worden.

