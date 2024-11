Umweltorganisation

Klimaschutz-Index von Germanwatch: Deutschland verschlechtert sich in Rangliste

Erneuerbare Energien sind weltweit auf dem Vormarsch - trotzdem halten viele Länder noch zu sehr an fossilen Brennstoffen fest. Zu diesem Schluss kommt die Umweltorganisation Germanwatch in ihrem neuen Klimaschutz-Index. Deutschland rutscht in der Rangliste leicht ab - und bleibt im Mittelfeld.