Wenn über die Klimakrise gesprochen wird, fällt häufig der Begriff Generationenkonflikt. Denn – da ist sich die Wissenschaft einig – die großen Probleme werden erst in der Zukunft eintreten und die Entscheidungen, die heute gefällt werden, beeinflussen vor allem die Jüngsten der Gesellschaft.

Trotzdem hat nun ausgerechnet die Klage des Vereins „Klimaseniorinnen Schweiz“ dazu geführt, dass sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nun erstmals mit der Frage beschäftigt, ob ein Staat Menschenrechte verletzen kann, wenn er nicht genügend gegen den Klimawandel tut.

Dass ausgerechnet die Klimaseniorinnen vom EGMR gehört werden, hängt mit dem Schweizer Rechtssystem zusammen. Dort seien nur Personen berechtigt, Klage einzureichen, die eine aktuelle und besondere Betroffenheit nachweisen können, erklärt Rosmarie Wydler-Wälti, Co-Präsidentin des Vereins. Sie sagt, dass besonders ältere Frauen durch Hitzewellen gefährdet sind.

Klimaklage in Straßburg

Vor den Schweizer Gerichten sind die Klimaseniorinnen in dem seit Jahren andauernden Gerichtsstreit jedoch zweimal gescheitert. Anwalt Alain Chablais, der das Land vor dem EGMR vertritt, möchte die Klage als unzulässig abweisen lassen. Er sagte gegenüber Reuters, jede von dem Gericht erlassene Vorschrift würde eine Überschreitung bedeuten, die dem Gericht quasi das Gewicht eines Gesetzgebers verleihe.

Die Klägerinnen berufen sich darauf, dass die Schweiz durch mangelhaften Klimaschutz vier Verletzungen an der Europäischen Menschenrechtskonvention begeht, darunter das Recht auf Leben. Tatsächlich sagen unter anderem die WHO und das Umweltbundesamt, dass vor allem Personen über 70 Jahren von vergangenen Hitzewellen am stärksten betroffen waren und Frauen häufiger unter den Folgen leiden als Männer.