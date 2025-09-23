Bundesfinanzminister Klingbeil (IMAGO / Frederic Kern)

Mit den Investitionen aus dem Sondervermögen werde man keine Haushaltslöcher stopfen, betonte Klingbeil. Die Investitionen in die Infrastruktur dienten am Ende dazu, Arbeitsplätze zu sichern. Investiert werde nicht nur in Straßen, Schiene und öffentlichen Nahverkehr, sondern auch in Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Wenn die Infrastruktur funktioniere, könne auch die Wirtschaft wieder wachsen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Schäfer, äußerte Zweifel an den Sparbemühungen der Koalition. Es gebe viele Ausnahmen bei den Vorgaben im Personalbereich. Der AfD-Politiker Espendiller warf der Bundesregierung Finanztricks vor und forderte mehr Transparenz. Der Linken-Abgeordnete Bartsch kritisierte vor allem die Aufstockung der Verteidigungsausgaben.

Der Etatentwurf sieht Ausgaben von etwa 520 Milliarden Euro vor, 18 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Die Nettokreditaufnahme liegt mit fast 90 Milliarden Euro etwa acht Milliarden Euro höher.

Mit Blick auf die hohe Verschuldung sprach der SPD-Politiker von einem "finanzpolitischen Paradigmenwechsel", der international positiv wahrgenommen werde.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.