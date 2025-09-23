Bundesfinanzminister Klingbeil (IMAGO / Frederic Kern)

Finanzminister Klingbeil plant mit Ausgaben von rund 520 Milliarden Euro – rund 18 Milliarden mehr als für dieses Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen Schulden von fast 90 Milliarden Euro aufgenommen werden. Hinzu kommen Kredite aus den Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr.

Die Abgeordneten debattieren zunächst über die geplanten Etats der Ministerien für Verkehr, Bauen, Gesundheit und Landwirtschaft.

Der Haushalt für das laufende Jahr war erst vergangene Woche verabschiedet worden. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition arbeitete die Bundesregierung zunächst mit einer vorläufigen Haushaltsführung.

