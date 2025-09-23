Bundesfinanzminister Klingbeil (IMAGO / Frederic Kern)

Finanzminister Klingbeil plant mit Ausgaben von rund 520 Milliarden Euro, das sind rund 18 Milliarden mehr als für das laufende Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen Schulden von fast 90 Milliarden Euro aufgenommen werden. Hinzu kommen Kredite aus den Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, so dass letztlich Kredite von über 174 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Nach Klingbeils Rede debattieren die Abgeordneten die Etats einzelner Ministerien. Dabei geht es zunächst um die Ressorts Verkehr, Bauen, Gesundheit und Landwirtschaft.

Die Posten für das laufende Jahr war erst vergangene Woche verabschiedet worden. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition hatte die Bundesregierung zunächst mit einer vorläufigen Haushaltsführung gearbeitet.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.