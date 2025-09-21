Investitionen

Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Das Verkehrsministerium hatte jüngst bemängelt, dass bis 2029 knapp 15 Milliarden Euro für Fernstraßen fehlten und rund 2,5 Milliarden Euro für die Schiene. In einem Brief Klingbeils an Verkehrsminister Schnieder von der CDU, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, verwies der SPD-Politiker auf die vielen Gelder, die aktuell zur Verfügung stünden. Allein 2025 seien 33,4 Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen vorgesehen, heißt es in dem Schreiben. Das sei ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Klingbeil rief das Verkehrsministerium auf, schnell ein Gesetz vorzulegen, damit die Mittel für die Infrastruktur fließen könnten.

