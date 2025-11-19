Schanghai
Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden

Bundesfinanzminister Klingbeil hat zum Abschluss seiner Reise nach China die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Peking im Bereich der Innovation gelobt. Er forderte zugleich einen fairen Wettbewerb sowie einen Zugang zu Seltenen Erden. Der Minister sagte in Schanghai, die deutsche Regierung sei sehr willkommen in China.

    cShanghai: Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, äußert sich am Ende einer Bootsfahrt auf dem Huangpu-Fluss gegenüber den mitreisenden Journalistinnen und Journalisten.
    Bundesfinanzminister Klingbeil während einer Bootsfahrt auf dem Huangpu-Fluss in Schanghai (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Peking wolle den Dialog und den Austausch. Klingbeil (SPD) war am Sonntag zum deutsch-chinesischen Finanzdialog nach Peking geflogen. Am Mittwoch reiste er nach Schanghai weiter, um sich dort mit Vertretern deutscher Unternehmen auszutauschen, die in China aktiv sind.
    Eine China-Reise von Bundesaußenminister Wadephul (CDU) war Ende Oktober kurzfristig abgesagt worden. Als Grund gab das Auswärtige Amt damals an, die chinesische Seite habe kaum Termine für den deutschen Minister bestätigt. 
    Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.