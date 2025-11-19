Peking wolle den Dialog und den Austausch. Klingbeil (SPD) war am Sonntag zum deutsch-chinesischen Finanzdialog nach Peking geflogen. Am Mittwoch reiste er nach Schanghai weiter, um sich dort mit Vertretern deutscher Unternehmen auszutauschen, die in China aktiv sind.
Eine China-Reise von Bundesaußenminister Wadephul (CDU) war Ende Oktober kurzfristig abgesagt worden. Als Grund gab das Auswärtige Amt damals an, die chinesische Seite habe kaum Termine für den deutschen Minister bestätigt.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.