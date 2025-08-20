Haushaltsdisziplin

Fordert Einsparungen von allen Kabinettskollegen: Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Er erwarte von jeder Ministerin und jedem Minister, zu schauen wo gespart werden könne, sagte Klingbeil dem Sender SAT.1. Bei einem Etat von 500 Milliarden Euro müsse von allen ein Beitrag möglich sein. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass im Haushalt 2027 eine Lücke von rund 30 Milliarden Euro geschlossen werden müsse.

Zuletzt hatte Klingbeil zur Schließung von Haushaltslücken auch Steuererhöhungen für Reiche nicht ausgeschlossen. Dagegen kam Widerstand vom Koalitionspartner Union.

