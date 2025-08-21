Haushaltsdisziplin

Fordert Einsparungen von allen Kabinettskollegen: Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Er erwarte von jeder Ministerin und jedem Minister, zu schauen wo gespart werden könne, sagte Klingbeil dem Sender SAT.1. Bei einem Etat von 500 Milliarden Euro müsse von allen ein Beitrag möglich sein. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass im Haushalt 2027 eine Lücke von rund 30 Milliarden Euro geschlossen werden müsse. Zuletzt hatte Klingbeil deshalb Steuererhöhungen für Reiche nicht ausgeschlossen. Dies wurde von den Koalitionspartnern CDU und CSU abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.