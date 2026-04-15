Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

Lars Klingbeil (SPD, M), Bundesminister der Finanzen, und Reem Alabali Radovan (SPD, r), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sprechen am Rande der IWF-Frühjahrstagung vor ihrem Hotel. (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sagte Klingbeil, alle Rückmeldungen wiesen darauf hin, dass man sich auf einen längeren Energiepreisschock einstellen müsse. Der SPD-Bundesvorsitzende stellte für diesen Fall weitere Reaktionen der Bundesregierung in Aussicht. Der Krieg und seine Auswirkungen würden beobachtet und analysiert.

Auf der Frühjahrstagung werden derzeit die Folgen des Iran-Krieges diskutiert. Der IWF hatte gestern seine Wachstumsprognosen für Deutschland vor allem wegen der steigenden Kraftstoffpreise deutlich gesenkt.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.