Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

Am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sagte Klingbeil, alle Rückmeldungen wiesen darauf hin, dass man sich auf einen längeren Energiepreisschock einstellen müsse. Der SPD-Bundesvorsitzende stellte für diesen Fall weitere Reaktionen der Bundesregierung in Aussicht. Der Krieg und seine Auswirkungen würden beobachtet und analysiert.
Auf der Frühjahrstagung werden derzeit die Folgen des Iran-Krieges diskutiert. Der IWF hatte gestern seine Wachstumsprognosen für Deutschland vor allem wegen der steigenden Kraftstoffpreise deutlich gesenkt.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.