Frühjahrstagung von IWF und Weltbank
Klingbeil geht von längerem "Energiepreisschock" aus

Bundesfinanzminister Klingbeil rechnet mit länger andauernden wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs.

    Lars Klingbeil steht mit mehreren Personen zusammen.
    Lars Klingbeil (SPD, M), Bundesminister der Finanzen, und Reem Alabali Radovan (SPD, r), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sprechen am Rande der IWF-Frühjahrstagung vor ihrem Hotel. (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)
    Am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sagte Klingbeil, alle Rückmeldungen wiesen darauf hin, dass man sich auf einen längeren Energiepreisschock einstellen müsse. Der SPD-Bundesvorsitzende stellte für diesen Fall weitere Reaktionen der Bundesregierung in Aussicht. Der Krieg und seine Auswirkungen würden beobachtet und analysiert.
    Auf der Frühjahrstagung werden derzeit die Folgen des Iran-Krieges diskutiert. Der IWF hatte seine Wachstumsprognosen für Deutschland vor allem wegen der steigenden Kraftstoffpreise deutlich gesenkt.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.