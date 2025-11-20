Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte nach seiner Abreise aus China, Peking habe Deutschland eine Zusage zur Lieferung Seltener Erden gegeben. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Verlässliche Lieferketten für Seltene Erden und andere kritische Rohstoffe seien öffentlich zugesagt worden, sagte Klingbeil in Singapur. Daran werde man die chinesische Seite auch erinnern.

Klingbeil hatte zuvor in Peking am deutsch-chinesischen Finanzdialog teilgenommen und in Shanghai Gespräche mit Vertretern deutscher Unternehmen geführt, die in China aktiv sind. Es war der erste China-Besuch eines Ministers der schwarz-roten Bundesregierung seit deren Antritt im Mai. Das Land dominiert bei wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden und Lithium den Weltmarkt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.