Etatberatungen im Bundestag

Zugleich betonte er, die Haushalte für dieses und das kommende Jahr seien für das Parlament ein Aufwärmen gewesen. Die großen Herausforderungen kämen mit den Etats für 2027 und 2028.
Abgeordnete der Opposition warfen der Regierung unter anderem vor, die Rekordschulden nicht überwiegend für neue Investitionen zu nutzen.
Der Etat sieht Ausgaben von rund 524 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung soll bei knapp 98 Milliarden Euro liegen. Hinzu kommen schuldenfinanzierte Sondervermögen.
