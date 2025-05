Erste Sitzung des Koalitionsausschusses von Union und SPD (Kay Nietfeld/dpa)

Es würden klare Schwerpunkte gesetzt, betonte Klingbeil. Zentral sei, dass jetzt richtig Tempo reinkomme. "Wir wollen eine Koalition der Möglichmacher sein." Es gehe jetzt Schlag auf Schlag, sagte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz. So würden Steuererleichterungen und der Abbau der Bürokratie in den nächsten Monaten beschlossen. Abschreibungen in hohem Umfang würden möglich gemacht, sagte er mit Blick auf Erleichterungen für Unternehmen. Genehmigungsverfahren würden beschleunigt, eine High-Tech-Agenda auf den Weg gebracht.

Der Koalitionsausschuss ist ein informelles Gremium der Spitzen der Regierungsparteien. Er soll als Scharnier zwischen Parteien, Fraktionen und Regierung die Linie der Koalition mitbestimmen und strittige Fragen klären.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.