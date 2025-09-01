Sondervermögen Infrastruktur

Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Man investiere in die Stärke und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt". Die Gelder seien da, aber die Umsetzung sei kein Selbstläufer. In dem Beirat würden Experten die Investitionen und Innovationen vorantreiben. Er solle halbjährlich über seine Vorschläge und Bewertungen des Investitionsfortschritts berichten. Dabei gehe es unter anderem um Ideen für wachstumsfördernde Maßnahmen.

Den Vorsitz des Beirats wird laut Klingbeil der Unternehmer Harald Christ übernehmen. Zu den weiteren Mitgliedern zählen unter anderem Sabine Bendiek, ehemaliges Vorstandsmitglied beim Softwarekonzern SAP und Roman Zitzelsberger, früheres Aufsichtsratsmitglied bei Daimler. Auch Klingbeils persönlicher Wirtschaftsberater, der Ökonom Jens Südekum, wird dem Beirat angehören.

