Schwarz-rote Koalition

Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Man sei bereit, aufeinander zuzugehen und die Blockaden hierzulande zu überwinden, sagte der Bundesfinanzminister der "Rheinischen Post". Die Bundesregierung arbeite hart daran, die notwendigen Reformen voranzutreiben, was Kompromisse in der politischen Mitte erfordere. Klingbeil betonte, für die SPD sei dabei entscheidend, dass es gerecht zugehe und der Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht geschwächt werde. Bis zur Sommerpause soll der Koalitionsausschuss als zentrales Entscheidungsgremium des schwarz-roten Bündnisses über gleich mehrere Reformprojekte entscheiden.

Zuletzt hatte Bundespräsident Steinmeier kritisiert, bislang sei es nicht gelungen, die Vorhaben in einem großen Paket zusammenzuführen, das die Öffentlichkeit überzeuge.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.