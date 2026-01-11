Finanzminister Lars Klingbeil. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dabei geht es um Lithium, Kobalt, Seltene Erden und Ähnliches. Solche Stoffe sind für Schlüsseltechnologien wichtig. Deren Versorgung hängt aber vielfach von wenigen Staaten ab, etwa von China. Die Regierung in Washington hat die Finanzminister mehrerer großer Industriestaaten eingeladen. Deutschland und die EU setzten auf einen fairen, regelbasierten und verlässlichen Handel, sagte Klingbeil vor seiner Abreise. Auch Bundesaußenminister Wadephul ist auf dem Weg in die USA.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.