Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Justizministerin Stefanie Hubig (Michael Kappeler/dpa)

Der Aktionsplan sieht außerdem mehr Kontrollen gegen Schwarzarbeit und höhere Strafen für Organisierte Steuerkriminalität vor. Zur besseren Kooperation der Ermittler wird beim Zoll ein gemeinsamens Zentrum für Finanzkriminalität eingeführt. Die neuen Regeln sollen auch zur Entlastung des Haushalts beitragen. Der Bund rechnet wegen einer verstärkten Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität sowie der Einführung einer Krypto-Besteuerung mit Mehreinnahmen in Milliardenhöhe.

Die Organisation "Bürgerbewegung Finanzwende" begrüßte die Pläne. Darin finde sich vieles wieder, was man gefordert habe, sagte eine Sprecherin zu Deutschlandfunk Nova. Die Maßnahmen zeigten, dass Ambitionen vorhanden seien und man den Kampf gegen Finanzkriminalität wirklich ernst nehme.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.