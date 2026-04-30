Haushalt für 2027

Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) hat Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2027 vorgelegt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Im ARD-Fernsehen verwies der SPD-Politiker auf die großen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Man müsse aufholen, was bei der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten kaputtgespart worden sei. Zudem wolle man das Land modernisieren, sagte Klingbeil. Das koste Geld.

Das Bundeskabinett hatte gestern die Eckpunkte für den Haushalt 2027 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlossen. Im Kernhaushalt sind Ausgaben des Bundes von rund 543 Milliarden Euro vorgesehen, davon allein 106 Milliarden Euro für den Bereich Verteidigung. Die Neuverschuldung steigt nach Klingbeils Plänen auf knapp 111 Milliarden Euro.

Der CDU-Wirtschaftsrat kritisierte die Planung als finanzpolitisches Armutszeugnis. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Steiger, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gebe darin viele Ideen für neue Einnahmen, aber kaum Einsparungen.

Der Wirtschaftsrat ist keine Teilorganisation der CDU, sondern ein eigenständiger parteinaher Verein.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.