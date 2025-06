Konjunkturprogramm

Klingbeil will Finanzstreit bis Dienstag lösen

Bundesfinanzminister Klingbeil will den Streit um die Finanzierung des Konjunkturprogramms in den nächsten Tagen lösen. Vor Beratungen der Euro-Finanzminister in Luxemburg sagte Klingbeil, bis Dienstag solle es eine Einigung geben. Dann würden Details zum Haushalt 2025 und 2026 vorgestellt.