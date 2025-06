Blick auf die Bremer Stahlwerke von Arcelor Mittal. (imago / Eckhard Stengel )

Es müsse darum gehen, jetzt eine Perspektive aufzuzeigen, sagte er der dpa. Damit Deutschland ein starker Industriestandort sei, gehöre "grüner Stahl" zur Zukunftsfähigkeit dazu. Beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus hatte Klingbeil zudem betont, man kämpfe um jeden Industriearbeitsplatz. Es müssten jetzt Lösungen her. Klingbeil brachte eine Art Stahlgipfel ins Gespräch. Er sei auf Bundeswirtschaftsministerin Reiche von der CDU mit der Bitte zugegangen, zunächst alle Akteure an einen Tisch zu holen.

ArcelorMittal Europe hatte vergangene Woche seine Pläne gestoppt, die Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt auf klimaneutrale Produktion ohne Kohleverbrennung umzustellen. Die Investitionen könnten wegen der Marktsituation nicht weitergeführt werden, hieß es. Der Konzern verzichtet damit auch auf staatliche Fördergelder.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.