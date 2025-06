Staatliche Einnahme-Ausfälle

Ein Einsatzfahrzeug des Zolls auf einer Baustelle (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Bei dem Thema gebe es genug zum Hinschauen, sagte der SPD-Kovorsitzende auf einer Veranstaltung in Lüneburg. Es gehe um Milliarden-Einnahmen, die dem Staat verloren gingen. Trotz fehlenden Personals könne man mehr tun als bisher, fügte der Finanzminister hinzu. Die Beamten, die beim Zoll seien, müsse man gut einsetzen, was er auch tun wolle. In Hamburg will der Zoll heute im Beisein Klingbeils die Jahresbilanz 2024 vorstellen. Diese listet nach Informationen der Funke-Mediengruppe einen Gesamtschaden durch Schwarzarbeit in Höhe von 766 Millionen Euro auf.

Das sei ein Plus von über 150 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Fachleute gehen indes von einer noch deutlich höheren Dunkelziffer aus.

