Abstimmung im Bundestag

Klingbeil sagte in Zeitungsinterviews, er gehe fest davon aus, dass die Union diesmal Wort halte. Die SPD habe eine geeignete Kandidatin, bei der niemand hinterfrage, dass sie hochqualifiziert und bestens geeignet für das Amt sei.

Im Juli war die Abstimmung nach Widerstand aus der Unions-Fraktion gegen die SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf kurzfristig abgesagt worden. Später zog sie ihre Kandidatur zurück. An ihrer Stelle nominierte die SPD die Richterin am Bundesverwaltungsgericht, Emmenegger. Außerdem stellen sich die ebenfalls von den Sozialdemokraten nominierte Ann-Katrin Kaufhold und der von der Union vorgeschlagene Günter Spinner zur Wahl.

