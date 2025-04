Palästinenser tragen in Al-Mawasi die Toten zur Beerdigungszeremonie. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Mindestens zehn Patienten und Sanitäter seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der behelfsmäßigen Klinik. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Vom israelischem Militär gab es zunächst keine Stellungnahme. Das Feldlazarett liegt in Al-Mawasi im Süden des Küstenstreifens. Dort harren hunderttausende Palästinenser in Zeltlagern aus.

Israel hat Kämpfern der islamistischen Hamas wiederholt vorgeworfen, sich in Kliniken und Flüchtlingslagern zu verschanzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.