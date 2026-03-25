Blick in die elektronische Patientenakte (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/ Jens Kalaene)

Erst 26 Prozent der deutschen Krankenhäuser können die digitale Akte im gesamten Klinikbereich einsetzen, heißt es in einer Auswertung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, aus der die "Augsburger Allgemeine" zitiert. Bis zum Sommer erwarten demnach 57 Prozent der an der Umfrage beteiligten Kliniken, bereit für den Einsatz zu sein. 19 Prozent rechnen damit, dass eine Einführung in allen Stationen nicht vor Ende des Jahres gelingen wird. Die Umsetzung der elektronischen Patientenakte ist seit Oktober 2025 gesetzlich verpflichtend. Die Kliniken machten zu ehrgeizige Zeitpläne der Politik sowie Softwareprobleme für die Verzögerung verantwortlich. An der Umfrage nahmen bundesweit 500 Krankenhäuser teil.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.