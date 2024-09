Vor Krankenhausgipfel

Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft spricht von einer derzeit instabilen Versorgungslage mit Kliniken bei hohen Kosten und unzureichender Vergütung. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Die finanzielle Lage der deutschen Kliniken sei so ernst wie noch nie, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, der "Augsburger Allgemeinen". Er warnte unter anderem vor längeren Wartelisten bei planbaren Operationen. Der Chef des Krankenhausverbands forderte SPD-Gesundheitsminister Lauterbach auf, die Vergütungen der Krankenkassen für die Krankenhäuser an die Inflation und die Lohnerhöhungen anzupassen. In diesem Jahr erwarteten die Krankenhäuser in Deutschland ein Defizit von sechs Milliarden Euro, sagte Gaß. Die von der Ampel-Koalition geplante Krankenhausreform halte nicht das Versprechen, die Kliniken mit einer sogenannten Vorhaltefinanzierung langfristig zu sichern, fügte der Vorstandsvorsitzende hinzu. Nach wie vor sei die Finanzierung an möglichst hohe Fallzahlen bei den Krankenhausbehandlungen gekoppelt.

Lauterbach ist einer der Teilnehmer am Krankenhausgipfel der DKG. Außerdem werden unter anderen die brandenburgische Landesministerin Nonnemacher von den Grünen sowie der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, erwartet.

