Es gebe zahlreiche Hacker-Angriffe, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Man werde die Abwehrfähigkeit zum Schutz vor Cyber-Angriffen weiter stärken müssen.

Im Mai 2015 war die bislang größte Cyber-Attacke gegen den Bundestag bekannt geworden. Computer in zahlreichen Abgeordnetenbüros wurden mit Spionagesoftware infiziert.

Die Bundestagspräsidentin sieht auch Verbesserungsbedarf bei der Sicherheitsüberprüfung von Besuchern. So fehle eine gesetzliche Grundlage, die es zum Beispiel erlaube, dass die Bundestagspolizei die Information erhalte, wenn jemand als Gefährder eingestuft oder bereits in verfassungsgefährdender Weise auffällig geworden sei. Diese Informationen dürfe der Verfassungsschutz bisher nicht an die Bundestagspolizei übermitteln, sagte Klöckner.

