Estland und Litauen

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in Estland (Tobias Koch / Deutscher Bundestag / / Tobias Koch)

Das Baltikum sei kein Rand Europas, sondern eines seiner strategischen und sicherheitspolitischen Zentren, sagte die CDU-Politikerin auf dem Flug in die estnische Hauptstadt Tallinn. Hier zeige sich, wie ernst man es mit der gemeinsamen Verteidigung meine.

Klöckner traf am Nachmittag in Tallinn ein. Dort wurde sie von Regierungschef Michal begrüßt und traf anschließend mit ihrem Amtskollegen Hussar zusammen. Morgen reist sie nach Litauen weiter. Dort ist neben politischen Gesprächen in Vilnius auch ein Besuch am Bundeswehr-Stützpunkt Rukla vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.