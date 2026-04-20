Bundestagspräsidentin Julia Klöckner spricht nach der Veranstaltung zur Bewältigung der Corona-Pandemie vor Pressevertretern. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Viel zu oft seien junge Menschen übersehen worden, sagte die CDU-Politikerin. Diese hätten die Zeit oft als Enge und Verlust von Freiheit erlebt und unter der Pandemie gelitten. Die Politik habe damals aber sehr stark auf ältere Menschen und andere vulnerable Gruppen geschaut.

Klöckner äußerte sich nach einer nicht-öffentlichen Veranstaltung mit 150 Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland im Bundestag. Die Teilnehmer durften dabei von ihren Erfahrungen während der Pandemie berichten. Organisiert hatten das Treffen die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie und die Kinder-Kommission des Bundestags.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.